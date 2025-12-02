استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. وتوقعات باستمرار الهدوء في السوق

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وسط ثبات في مستويات الطلب وتوافر كبير في المعروض، بينما حافظت أسعار البيض على توازنها دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بيوم أمس، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تشهد أسواق الدواجن فروقًا واضحة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك بسبب تكاليف النقل والتوزيع.

الفراخ البيضاء

أرض المزرعة: بين 60 و61 جنيهًا للكيلو

بين 60 و61 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 70 و71 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو

بورصة: بين 98 و103 جنيهات للكيلو

بين 98 و103 جنيهات للكيلو للمستهلك: بين 108 و109 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي

بورصة: 119 – 120 جنيهًا للكيلو

119 – 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك: 129 – 130 جنيهًا للكيلو

أسعار أجزاء الدواجن (التجزئة)

البانية: 180 – 200 جنيهًا للكيلو

180 – 200 جنيهًا للكيلو الوراك: 75 – 85 جنيهًا للكيلو

75 – 85 جنيهًا للكيلو الصدور: 95 – 110 جنيهات للكيلو

95 – 110 جنيهات للكيلو الأجنحة: 65 – 72 جنيهًا للكيلو

65 – 72 جنيهًا للكيلو الهياكل: 35 – 40 جنيهًا للكيلو

أسعار الطيور الأخرى

البط المزرعة: 80 – 90 جنيهًا للكيلو

80 – 90 جنيهًا للكيلو البط المسكوفي: 95 – 110 جنيهات للكيلو

95 – 110 جنيهات للكيلو الأرانب: 95 – 105 جنيهات للكيلو

95 – 105 جنيهات للكيلو الرومي: 95 – 120 جنيهًا للكيلو

95 – 120 جنيهًا للكيلو الحمام (زوج): 120 – 150 جنيهًا

120 – 150 جنيهًا السمان (زوج): 30 – 40 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض شركات: 25 – 33 جنيهًا

25 – 33 جنيهًا الكتكوت الأبيض قطعان: 20 – 20.50 جنيهًا

20 – 20.50 جنيهًا الكتكوت الساسو بيور: 21 – 22 جنيهًا

21 – 22 جنيهًا الكتكوت الساسو عادي: 19 – 20 جنيهًا

أسعار البيض

حافظت أسعار البيض اليوم على ثبات كامل مقارنة بالأمس.

البيض الأبيض جملة: 142 – 144 جنيهًا للكرتونة

142 – 144 جنيهًا للكرتونة البيض الأحمر جملة: 145 – 150 جنيهًا للكرتونة

145 – 150 جنيهًا للكرتونة البيض البلدي جملة: 135 – 142 جنيهًا للكرتونة

تحليل السوق وتوقعات الأيام المقبلة

تشير حركة تداول الدواجن والبيض في الأسواق المصرية إلى استمرار حالة التوازن، بدعم من زيادة الإنتاج المحلي وتوافر المعروض.

ويتوقع التجار استمرار نفس الوتيرة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية تراجع طفيف في بعض الأنواع إذا سجلت أسعار الأعلاف انخفاضًا واضحًا.

