استقرار أسعار الكتاكيت وارتفاع نسبي في أسعار البط ببورصة الدواجن اليوم الإثنين

شهدت بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الكتاكيت، بينما ارتفعت أسعار بعض أنواع البط، خاصة المسكوفي والمولار، بالتزامن مع زيادة الطلب من المربين مع دخول موسم التربية الصيفي.

ويأتي هذا التحرك في الأسعار بالتزامن مع توقعات بارتفاعات جديدة في قطاع التربية خلال الأسابيع المقبلة نتيجة استمرار موجات الحر، وتزايد الطلب على طيور التسمين من قبل المزارع الصغيرة والأهالي.

ويعرض لكم الموجز أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في السوق

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات الكبرى عند متوسط 25 جنيهًا للقطعة، مع وجود تفاوت طفيف بين شركة وأخرى حسب التصنيف والجودة.

أما الكتكوت الساسو فسجل متوسط 13 إلى 14 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكتكوت البلدي بين 4.25 إلى 4.75 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الهجين سعرًا متوسطًا ما بين 7 إلى 7.5 جنيهًا، وظهر الكتكوت الروز البيور في السوق بسعر 9 إلى 10 جنيهات، وهو ما يشير إلى توازن في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي.

ارتفاع ملحوظ في أسعار البط

سجلت أسعار البط المولار عمر يوم متوسطًا قدره 64 إلى 65 جنيهًا، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر البط المسكوفي عمر يوم 61 إلى 62 جنيهًا.

وسجل البط البكيني الفرنسي سعرًا تراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا، بينما جاء سعر بط التسمين الفرنسي من 48 إلى 50 جنيهًا حسب جودة السلالة ومصدر الإنتاج.

أما البط المحلي الصغير، فقد سجلت بعض أنواعه في الأسواق أسعارًا ما بين 24 إلى 25 جنيهًا للمسكوفي، و18 إلى 19 جنيهًا للبغال، بينما وصل البط الفرنسي المحلي إلى 13 إلى 14 جنيهًا للقطعة.

توقعات السوق وتحذيرات للمربين

يرجّح تجار القطاع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا مع بداية النصف الثاني من يونيو، نظرًا لزيادة عمليات الشراء استعدادًا لعيد الأضحى، ما يجعل من الضروري للمربين متابعة السوق يوميًا وتثبيت الأسعار مبكرًا قدر الإمكان.

كما حذر عدد من التجار من الشراء العشوائي، داعين إلى اختيار سلالات عالية الجودة لتقليل معدلات النفوق خلال الصيف، خاصة مع تزايد درجات الحرارة والرطوبة.

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