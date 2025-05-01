أسعار الفراخ اليوم الخميس 1-5-2025 داخل بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 1-5-2025، استقرار داخل بورصة الدواجن، ومحلات التجزئة، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 79 جنيه.

وتعتبر الفراخ من السلع الغذائية الأساسية التي يحرص ربات البيوت على شرائها، حيث تعد البديل الوحيد للحوم الحمراء التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبير خلال الفترة الماضية.

أسعار الفراخ اليوم داخل بورصة الدواجن

ويحرص الموجز على متابعة تحديث أسعار الفراخ وفقا للأسعار التي تعلنها الشعبة العامة للدواجن .

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في البورصة نحو 79 جنيهًا للكيلو، بتصل للمستهلك يسعر يتراوح بين 79 و86 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وبلع سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن نحو 110 جنيهات للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 إلى 118 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو

تراوح سعر كيلو الفراخ الحمراء الساسو اليوم بين 77 و78 جنيها في بورصة الدواجن، لتباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 87 و88 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركات يتراوح من 49 إلى 56.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان يتراوح من 38 إلى 38.5 جنيه.

سعر الكتاكيت ساسو وساسو بيور تتراوح من 13 إلى 14 جنيهًا.

سعر الكتكوت بلدي حر يتراوح من 6.5 إلى 7 جنيهات.

سعر الكتكوت المشعر يتراوح من 6.75 إلى 7.25 جنيه.

سعر الكتكوت الهجين بـ 9 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم في مصر

يتراوح سعر البيض الأبيض اليوم من 115 إلى 120 جنيهًا للكرتونة.

سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح اليوم من 120 إلى 125 جنيهًا.

أما سعر سعر كرتونة البيض البلدي فتتراوح من 120 إلى 125 جنيهًا.

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