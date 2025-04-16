أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 ببورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم.. شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 حالة من الهدوء النسبي، حيث استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، مع تفاوت ملحوظ في أسعار الساسو والبلدي وارتفاع طفيف في أسعار البيض الأبيض والأحمر، وسط متابعة مستمرة من المربين والمستهلكين لحركة السوق ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم ببورصة الدواجن والأسواق .

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم : في المزرعة يتراوح ما بين 72 إلى 74 جنيه.

يصل للمستهلك ما بين 78 ـ 82.

أسعار الفراخ الساسو اليوم : في المزرعة يتراوح ما بين 80 إلى 82 جنية ،ويصل للمستهلك 85 - 90.

أسعار الفراخ البلدي اليوم : في المزرعة يتراوح ما بين 85 - 88 جنيه

يصل للمستهلك 90 - 96 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء: في المزرعة يتراوح ما بين 60 ـ 62 جنيه.

يصل للمستهلك 65 ـ 70 جنيه.

أسعار الفراخ والبيض

أسعار البيض اليوم

كما سجلت أسعار البيض اليوم ارتفاعًا طفيفًا، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب في بعض المحافظات:

بيض أبيض: سعر الكرتونة يتراوح ما بين 155 جنيه إلى 160 جنيه.

بيض أحمر: سعر الكرتونة تتراوح ما بين 160 و165

البيض البلدي: سعر الكرتونة تتراوح ما بين 160 و165

وأرجع التجار هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على البيض البلدي والأحمر بسبب قرب موسم الصيف وارتفاع معدل الاستهلاك من قبل بعض الفئات.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا نسبيًا أيضًا، وسط توقعات بزيادة الطلب من قبل المربين خلال الفترة المقبلة.

سعر الكتكوت الأهالي تراوح ما بين 25 إلى 27 جنيهًا حسب عمره ونوع التربية.

أما سعر الكتكوت التابع للشركات فقد تراوح بين 30 إلى 32 جنيهًا، ويتميز بجودة أعلى وتحصينات أفضل مما يبرر الفارق السعري.

أسباب استقرار السوق وأسعار الفراخ والدواجن

استقرار أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية.

تحسن حالة الطقس مما خفّض نسب النفوق.

توازن العرض والطلب بعد فترة من التذبذب الحاد.

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