بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

أسعار الفراخ اليوم.. شهدت الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أبريل 2025، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الفراخ والبيض ، وتعتبر الفراخ من أكثر الأطعمة الغذائية انتشارًا في كل منزل ، لذلك يعرض الموجز أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء لتسجل 81 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 91 جنيهًا.

وسجلت فراخ الأمهات الأبيض سعر 68 جنيهًا للكيلو.

وتتراوح أسعار الفراخ البلدي مابين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح مابين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها إلى المستهلك في المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

انخفض سعر اللحم الرومي الأسمر ليتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو

أسعار البانيه اليوم

وتراوح سعر البانيه بين 200 و255 جنيهًا للكيلو، وسجل شيش طاووق نفس الأسعار، وبلغ سعر شاورما الدجاج 240 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الأوراك بين 90 و102 جنيه.

أسعار الكبد والقوانص

الكبد والقوانص: 80- 90 جنيهًا للكيلو

الأجنحة: 70- 75 جنيهًا للكيلو

الهياكل: 42- 50 جنيهًا للكيلو

الرقاب: 30- 40 جنيهًا للكيلو

الفيليه المخلي: 220- 250 جنيهًا للكيلو

الدبابيس: 115- 130 جنيهًا للكيلو

السجق الدجاج والبرجر: 180- 210 جنيهات للكيلو

الناجتس: 190- 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

وسجل البط البلدي 145 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البط الفرنسي 90 جنيهًا، ووصل البط المسكوفي إلى 120 جنيهًا، والبط البكيني إلى أكثر من 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار كتكوت البط

كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) يتراوح سعره بين 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) بين 42 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.

جاء سعر كتكوت بط مولار عمر (يوم) ليتراوح بين 32 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

الكتكوت البلدي الحر يسجل سعر يتراوح بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهًات.

جاء سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

استقر سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 40 جنيهًا إلى 54 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 جنيهًا إلى 35.5 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض (الأحمر) بين 140 جنيهًا إلى 144 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 135 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة البيض (البلدي) بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا.

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