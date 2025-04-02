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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الفراخ والبط اليوم الاربعاء 2-4-2025 داخل بورصة الدواجن والمحلات

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ داخل بوصة الدواجن  اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية لأسعار الفراخ خلال الأيام الماضية.

وتشير  توقعات عدد من خبراء صناعة الدواجن، إلى انخفاض تدريجى في أسعار الفراخ  حتى تعود لأسعارها الطبيعية ، ويقدم الموجز أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

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أسعار الفراخ البلدى اليوم 

استقرت أسعار الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 93 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها ، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

 كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبط اليوم 

أسعار البط واليوم

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا

أسعار البانية اليوم

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات ، سجل سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهًا ، سجل وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

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