أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الأحد 30-3-2025 داخل بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفرخ في مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025 استقرارا نسبيا مع بعض التفاوت بين الأسعار في بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء بشكل عام، بينما شهدت بعض أنواع الدواجن مثل الساسو والبلدي زيادة طفيفة في الأسعار، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم، وفقا لآخر تحديث أعلنت عنه شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح أسعار الفراخ البيضاء في المزارع ما بين قيمة 92 و93 جنيهًا، بينما يكون بلغ سعره للمستهلك في الأسواق ما بين 103 إلى 107 جنيهات، مع اختلافات بسيطة حسب المناطق.

أسعار الفراخ البلدي

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع اليوم الاحد نحو 120 جنيهًا، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 125 و128 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الاحد في المزارع حوالي 87 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الاحد في المزارع 73 جنيهًا، ويتراوح سعرها في الأسواق بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والكتكوت اليوم الأحد 30 مارس

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

أسعار الوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

أسعار الصدور اليوم

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر: تراوح سعر الكرتونة بين 160 و165 جنيهًا.

البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و160 جنيهًا.

البيض البلدي: تراوح سعر الكرتونة بين 160 و165 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات): تراوح سعره اليوم الاحد ما بين 45 و51 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض (قطعان): بلغ سعره حوالي 32 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: تراوح سعره بين 14 و15 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بلغ سعره اليوم الاحد ما بين 7 و7.5 جنيهات.

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