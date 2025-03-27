بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 27 رمضان

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025 ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية مع توقعات من خبراء صناعة الفراخ بانخفاض تدريجى فى أسعار الفراخ حتى تعود لأسعارها الطبيعية على نهاية، شهر خلال رمضان الكريم ، ويقدم الموجز أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 27 مارس 2025 بالمزارع والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 93 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ البلدى

كما استقرت أسعار الفراخ البلدى كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار البانية اليوم



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات ، وبلغ سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهًا ، بينما وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

أسعار كتكوت البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات تلفزيونية أهمية تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمربين والتجار، لضمان استقرار أسعار الدواجن وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب.

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