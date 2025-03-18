بورصة الدواجن .. أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 بالأسواق

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الفراخ بشكل يومي، نظرًا لأهميتها في السوق لكونها من المصادر الأساسية للبروتين ، وتعد الفراخ من السلع الغذائية التي تتأثر بعدة عوامل مثل أسعار الأعلاف، وحالة العرض والطلب في الأسواق.

ويعرض الموجز في هذه السطور ، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 والتي شهدت استقرارا في تعاملات بورصة الدواجن، بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة. كما استقرت أيضًا أسعار البيض، وخاصة البيض الأبيض ، فيما حافظت أسعار البيض الأحمر على ثباتها دون تغيير.

أسعار الفراخ اليوم في البورصة والأسواق



جاءت أسعار الفراخ اليوم وفقًا لآخر تحديث في الأسواق المحلية كما يلي: أسعار الفراخ البيضاء: سجلت أسعارًا تراوحت بين 95 و96 جنيهًا في البورصة، بينما وصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى 105 و106 جنيهات.

أسعار الفراخ الحمراء الساسو: بلغ سعرها في البورصة بين 92 و93 جنيهًا للكيلو، بينما تباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 102 و103 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي: تراوحت أسعارها في البورصة بين 119 و120 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعرها في الأسواق للمستهلك بين 129 و130 جنيهًا.

البانيه: شهد سعر الكيلو تباينًا في الأسواق، حيث تراوح بين 205 و210 جنيهات حسب المنطقة.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البط اليوم الثلاثاء 18 رمضان

كما شهدت أسعار البط استقرارا نسبيا اليوم في السوق المحلية، وجاءت كالتالي: كيلو البط بلدي: سجل الكيلو 120 جنيهًا أما كيلو البط فرنساوي: بلغ سعر الكيلو 85 جنيهًا وايضا كيلو البط المسكوفي : تراوح بين 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم 18 رمضان

يُتابع المربون والمستثمرون في قطاع الدواجن أسعار الكتاكيت بشكل دوري، نظرًا لأهميتها في تحديد مستقبل إنتاج الفراخ وأسعارها في السوق. وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقرارًا على النحو التالي:

الكتكوت الأبيض شركات: تراوح بين 47 و53.5 جنيه.

الكتكوت الساسو: بلغ سعره بين 13 و14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: سجل سعرًا يتراوح بين 6.5 و7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: تراوح بين 13 و14 جنيهًا.

كتكوت هجين: بلغ سعره بين 8 و9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني: تراوح بين 10 و11 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: تراوح بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 18 مارس

يُعتبر البيض من المنتجات الأساسية في الأسواق، حيث تعتمد عليه الأسر بشكل كبير في وجبات الإفطار والعشاء، بالإضافة إلى استخدامه في المخبوزات والحلويات. وجاءت أسعار البيض اليوم على النحو التالي:

كرتونة البيض الأحمر: سجلت 160 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك في الأسواق بـ 170 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: بلغ سعرها 158 جنيهًا جملة، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى 168 جنيهًا.

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