بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 16-3-2025 في الأسواق

أسعار الفراخ اليوم.. شهدت أسعار الفراخ حالة من الاستقرار النسبي عند المستويات التي بلغتها مؤخرًا، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025، عقب الارتفاع الي شهدته الأسبوع الماضي.

أسعار الفراخ اليوم

يستعرض “الموجز”، أسعار الفراخ اليوم الأحد 16 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

جاء سعر الفراخ البيضاء اليوم كالتالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 93 جنيهًا.

تراوح سعر البيع للمستهلك بين 94 و99 جنيهًا حسب المنطقة.

تجاوز سعر الكيلو في بعض المناطق 96 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

جاء سعر الفراخ البلدي اليوم كالتالي:

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 119 جنيهًا.

تراوح سعر البيع للمستهلك بين 125 و132 جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق.

سعر الرومي اليوم

سجل سعر الفراخ الرومي اليوم كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم

استقر سعر الكيلو من الرومي الأبيض بين 114 و115 جنيهًا.

تراوح سعر الرومي الأسمر بين 134 و135 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم كالتالي:

استقر سعر الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض في القطعان بين 38 و38.5 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات.

بلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر بين 6.75 و7.25 جنيه.

استقر سعر الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات.

تراوح سعر الكتكوت الجيل الثاني بين 10 و11 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت روزي بيور بين 15 و16 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت جميزة بين 12 و12.50 جنيهًا.

سعر البيض اليوم في مصر

سجل سعر البيض اليوم كالتالي:

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 155 و160 جنيهًا.

استقر سعر كرتونة البيض البلدي بين 160 و165 جنيهًا.

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