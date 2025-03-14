أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. وصلت لكام

أسعار الدواجن البيضاء اليوم.. شهدت أسعار الفراخ استقراراً نسبي وصل من خلالها سعر الفراخ فى المزرعة عند مستويات 93 جنيه ، و لازالت اسعار الفراخ من اهم السلع الغذائية محور حديث الشارع المصري، حيث يهتم المستهلكين والمربون بشكل يومي حول حركة اسعار بورصة الدواجن المصرية.

ويوضح الموجز اليوم الجمعة 14 مارس 2025 تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء اليوم بشتي انواعها فى الاسواق وداخل البورصة الداجنة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 14 مارس بالاسواق كالتالي

وصلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى المزارع عند مستويات 93 جنيه

بينما وصلت سعر كيلو الفراخ للمستهلك عند مستويات 99 جنيه مصري

اما سعر كيلو الفراخ البلدي فى المزارع عند مستويات 119 جنيه

اما قد وصلت سعرها للمستهلك عنند مستويات 125 جنيه

هذا وقد وصلت سعر كيلو الفراخ الامهات في المزرارع عند مستويات 75 جنيه ، وقد وصلت سعر كيلو الفراخ الامهات للمستهلك عند مستويات 86 جنيها.

أسعار الرومي والبط اليوم

سعر الكيلو من الرومي الأبيض: يتراوح بين 114 و115 جنيهًا.

، وسعر الكيلو من الرومي الأسمر: يتراوح بين 134 و135 جنيهًا.

البط البلدي: 125 جنيها للكيلو.

البط الأبيض: 120 جنيها للكيلو.

البانيه: 220 جنيها للكيلو.

الوراك: 120 جنيها للكيلو.

الكتكوت الأبيض في الشركات: يتراوح بين 49 و56.5 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

ـ الكتكوت الأبيض في القطعان: يتراوح بين 38 و38.5 جنيهًا.

ـ الكتكوت الساسو والساسو بيور: يتراوح بين 13 و14 جنيهًا.

ـ الكتكوت البلدي الحر: يتراوح بين 6.5 و7 جنيهات.

ـ الكتكوت البلدي المشعر: يتراوح بين 6.75 و7.25 جنيهًا.

ـ الكتاكيت الهجين: يتراوح بين 8 و9 جنيهات.

ـ الكتكوت الجيل الثاني: يتراوح بين 10 و11 جنيهًا.

ـ الكتكوت روزي بيور: يتراوح بين 15 و16 جنيهًا.

ـ الكتكوت جميزة: يتراوح بين 12 و12.50 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

حافظت أسعار البيض على استقرارها الملحوظ في الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض الأسعار التالية:

البيض الأحمر: بين 160 و165 جنيها.

البيض الأبيض: بين 155 و160 جنيها.

البيض البلدي: بين 160 و165 جنيها

هذه الأسعار مستقرة مقارنة بالزيادة التي شهدتها الأسواق المحلية وبورصة الدواجن الأيام الماضية، ويُنصح المستهلكون بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار لضمان الحصول على أفضل العروض المتاحة.

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