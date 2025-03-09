سعر الدواجن في مصر..أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 9-3-2025 داخل الأسواق

يتزايد البحث علي سعر الدواجن اليوم في مصر حيث تشهد تغيرًا مستمرًا وفقا لعوامل متعددة، ومع تزايد الإعتماد علي الدوجن كمصر للبروتين يصبح متابعة أسعار الدواجن في مناطق مصر المختلفه، والتي يرصدها الموجز فيما يلي.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم في مصر

و شهدت أسعار الفراخ في مصر في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد الموافق 9 من شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظا في أسعار الدواجن، مقارنةً بالأيام الماضية، ويرصد الموجز فيما يلي آخر تحديثات برصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

يتراوح سعر الدواجن البيضاء حسب ما أعلنته بورصة الدواجن في الساعات الأولي من صباح اليوم في المزارع بين 97 و98 جنيهًا للكيلوا، بعدما سجل أمس 95، 96 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء

سعر الدواجن البيضاء للمستهلك

فيما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 107، 108 جنيهًا ويختلف السعر تبعًا لإختلاف المحافظة والتاجر، حيث يرى بعض التجار أن ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل ساهم بشكل كبير في هذه الزيادة.

سعر الدواجن البلدي

ويبلغ سعر الدواجن البلدي في المزارع حوالي 119 جنيهًا، ويصل للمستهلك حول مختلف محافظات الجمهورية بسعر يتراوح بين 129 و130 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات

حقق سعر الدواجن الأمهات زيادة جديدة في بورصة الدواجن لتسجل 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة،بينما تصل للمستهلك في المحلات التجارية بـ 98 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض

بلغ كرتونة البيض الأحمر سعر 160 جنيهًا بزيادة 5جنيهات عن سعرها في الجملة أمس السبت، فيما تباع للمستهلك بـ 170 جنيهًا، بينما ارتفع سعر البيض الأبيض بمقدار 8جنيهات ليبلغ سعر الكرتونة 158 جنيهًا في الجملة، ويباع للمستهلك بـ 168 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق

وسجل سعر البط البلدي اليوم في الأسواق المصرية 119 و120 جنيهًا، بينما تراوح سعر البط الفرنساوي بين 84 و85 جنيهًا،للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

وشهدت الساعات الأولي من صباح اليوم تراوح سعر البط المسكوفي بين 99 إلي 100 جنيه،فيما تراوح سعر البط البغالي بين 89 و90 جنيهًا.

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