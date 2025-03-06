بورصة الدواجن.. اسعار الفراخ اليوم الخميس 6 رمضان 2025 بالأسواق

تشهد أسواق الفراخ اليوم تغيرات في الأسعار، حيث سجلت اسعار الفراخ البيضاء تراجعا طفيفا، بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي والساسو عند معدلاتها السابقة، ويأتي ذلك وسط ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، مع توجه العديد من المستهلكين لتخزين اللحوم البيضاء ، وينشر الموجز أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025 فى بورصة الدواجن تراجع الأبيض واستقرار البلدي والساسو.

أسعار الفراخ تراجع الأبيض وارتفع الساسو

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 92 جنيها أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك في المحلات بـ 101 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة.

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عن 113 جنيها للمزرعة 125 جنيه للكيلو للمستهلك.

كما بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء 105 جنيها، ويصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيه

وبلغ سعر الفراخ الأمهات عند 70 جنيها للمزرعة 80 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار اللحم الرومي في بورصة الدواجن اليوم:

وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 99 - 100 جنيه.

بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 119 - 120جنيها.

أسعار البانية والكبد والقوانص في الأسواق اليوم

بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق إلى مستوى بين 210- 215 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص 100 جنيه، وتراوح سعر الدبابيس بين 100 - 110 جنيهات للكيلو، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي 109 - 110 جنيهات ، أقترب سعر كيلو بط فرنساوي 84 - 85 جنيها ، وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 99 - 100 جنيه ، وبلغ سعر كيلو بط بغالي 89 - 90 جنيها.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأحمر: 150 - 153 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: 149 - 151 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: 119 - 120 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات - عمر يوم): 49 - 56.5 جنيهًا.

الكتكوت جميزة: 12 - 12.50 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر: 6.5 - 7 جنيهات.

الكتكوت الأبيض (القطعان): 38 - 38.5 جنيه.

الكتكوت الساسو / الساسو بيور: 13 - 14 جنيها.

الكتكوت البلدي المشعر: 6.75 - 7.25 جنيه.

الكتكوت الجيل الثاني: 10 - 11 جنيهًا.

الكتكوت الهجين: 8 - 9 جنيهات.

الكتكوت روزي بيور: 15 - 16 جنيهًا.

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