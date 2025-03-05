بورصة الدواجن..أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-3-2025 خامس أيام رمضان

زيادة ملحوظة فى محركات البحث اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 ، حول الاستفسار عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن المصرية، لكونها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني في النظام الغذائي للمستهلكين.

وسجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا طفيفاً داخل بورصة الدواجن والمحلات التجارية، بالتزامن مع خامس أيام رمضان، متأثرة بعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الأعلاف وزبادة طلب المستهلكين على سراء الفراخ في خامس أيام رمضان، ويعرض الموجز أحدث الأسعار التي يتم تداولها لمشتقات الدواجنةااليوم.

اليوم أسعار الفراخ البيضاء اليوم ببورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الكيلو داخل بورصة الدواجن نحو 93 جنيه مصري، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك في الاسواق مابين 102 و103 جنيه.

سعر الفراخ البلدي

وبلغ سعر الفراخ البلدي داخل بورصة الدواجن نحو 119 جنيه مصري، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك في الاسواق بين 125 و132 جنيه مصري.

سعر الفراخ الساسو

وسجل اليوم الساسو داخل بورصة الدواجن نحو 119 جنيه، بينما وصل سعر البيع للمستهلك في الاسواق نحو 118 جنيه مصري.

أسعار الرومي: يتراوح اليوم الكيلو واحد من الرومي داخل بورصة الدواجن نحو بين 114 و115 جنيه بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك في الاسواق 134 و135 جنيه.

أسعار البيض اليوم في المزرعة

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم ما بين 149 و151 جنيهًا للكرتونة، بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر بين 150 و152 جنيهًا للكرتونة، في حين بلغ سعر البيض البلدي ما بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاربعاء

جاء اليوم سعر كتكوت أبيض اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 49 و56.5 جنيه.

جاء اليوم سعر كتكوت ساسو بيور اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 13 إلى 14 جنيه.

اما عن سعر كتكوت ساسو عمر يوم اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 13 إلى 14 جنيه.

كما بلغ سعر كتكوت جيل ثاني اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 10 إلى 11 جنيه.

بينما وصل سعر كتكوت روزي بيور اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 15 إلى 16 جنيه.

جاء اليوم سعر كتكوت بلدي اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 6.5 إلى 7 جنيه.

سعر كتكوت هجين اليوم في بورصة الدواجن ليتراوح بين 8 إلى 9 جنيه.

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