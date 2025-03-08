أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 8 مارس 2025 بالأسواق.. بورصة الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت، بالأسواق، حيث وصل سعرها بالمنافذ المختلفة بالجمهورية 108.89 جنيه، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدى حالة من الاستقرار النسبي وحافظت على مستوياتها المسجلة أمس الجمعة دون تغيير ، ويعرض الموجز في هذا التقرير أسعار الفراخ اليوم السبت 8 مارس 2025.

أسعار الفراخ اليوم بالأسواق

أظهرت متابعة ميدانية لأسواق المحافظة اليوم السبت 8 رمضان تباينًا في أسعار مختلف أنواع الدواجن والطيور وفقًا للنوع والجودة وموقع التاجر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك والبلدي السبت 8 مارس 2025

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك بين 95 و105 جنيهات للكيلوجرام، مع اختلاف السعر حسب السمعة التجارية للتاجر وموقع المحل، فيما استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات عند 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

أما الفراخ البلدي، فقد سجلت أسعارًا أعلى تراوحت بين 110 و125 جنيهًا للكيلو، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الدواجن خاصة خلال شهر رمضان.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البط بأنواعه

شهدت أسعار البط تنوعًا ملحوظًا حسب النوع ، أما أسعار البط المولر: تراوح بين 95 و100 جنيه للكيلو بينما وصل سعر البط الفرنساوي الأبيض: بين 85 و90 جنيهًا.

أسعار البط للمستهلك

أسعار البط البلدي الهجين: بين 120 و130 جنيهًا ، وايضا اسعار البط البلدي الحر (تربية بيتي): بين 140 و150 جنيهًا ، واسعار البط المسكوفي: استقر عند 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومى بالمحلات

سجل الرومي سعرًا مرتفعًا مقارنة بباقي الدواجن، حيث تراوح بين 160 و170 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الأرنب البلدي عند 120 جنيهًا.

أسعار البانية والكبد

أسعار البانيه: بين 220 و235 جنيهًا في المحلات أسعار الأوراك: 125 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا ، أسعار الصدور بالعظم: 155 جنيهًا ، أسعار الدبابيس: 155 جنيهًا

شيش طاووق: 220 جنيهًا ، أسعار الحمام الكداب اليوم : 160 جنيهًا

أسعار الأجنحة والشاورما

أسعار الكبدة الصافي: 150 جنيهًا

، أسعار بانيه إستربس (صوابع): 225 جنيهًا ، أسعار بانيه شاورما مكعبات: 225 جنيهًا ، أسعار بانيه مخلي "صدور سليمة": 225 جنيهًا ، أسعار الأجنحة اليوم : 80 جنيهًا ، وصل سعر الهياكل: 55 جنيهًا.

اقرأ أيضاً : ‎الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 2-3-2025 في الأسواق

اقرأ أيضاً : ‎الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم السبت 1-3-2025 في الأسواق.