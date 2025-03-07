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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 بالاسواق.. ارتفاع الابيض

أسعار الدواجن البيضاء
أسعار الدواجن البيضاء اليوم

 شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 7 مارس 2025، ارتفاعا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق بقيمة 2 جنيهات للكيلو، بعدما شهدت أسعار الفراخ والبيض تذبذبًا بين الارتفاع مع قدوم شهر رمضان ، وارتفعت أسعار البيض الأبيض اليوم مع ثبات سعر كرتونة البيض الأحمر، كما استقر سعر كرتونة البيض البلدي.

 ويعرض الموجز أسعار الدواجن البيضاء اليومم الجمعة 7 مارس 

أسعار الدواجن البيضاء اليوم
 

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أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبيض في  7 أيام شهر رمضان 2025 وفقًا لبورصة الدواجن اليوم على النحو التالي: سجلت أسعار الفراخ البيضاء 95 و96 جنيهًا فى بورصة الدواجن داخل المزارع  وتباع في الأسواق بـ105 و106 جنيهات.

بينما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الحمراء الساسو بين105 و106 جنيهات للكيلو في البورصة الدواجن ، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو الواحد .

كما سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129 :130 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأمهات

سعر الفراخ الأمهات داخل المزرعة: 89 جنيهًا للكيلو أما سعر الفراخ الأمهات للمستهلك: تراوح بين 96 و100 جنيه داخل محلات التجزئة.

سعر كيلو البانيه تراوح بين 210 و215 جنيها باختلاف الأسواق.


أسعار البيض اليوم 7 مارس 2025

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم  155 جنيهًا جملة،  وتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

بينما سعر كرتونة البيض الأبيض 152 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ162 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ160 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سعر البط البلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
بينما وصل سعر البط الفرنساوي إلى الكيلو 75 جنيها ، أما سعر البط المسكوفي وصل الكيلو الى 95 جنيها.

اسعار الكتكوت اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الفراخ

تقلبات الطقس التي أثرت على إنتاج الدواجن، مما أدى إلى انخفاض المعروض ، ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما زاد من تكاليف الإنتاج ، وزيادة الطلب خلال شهر رمضان ، حيث يرتفع استهلاك  الفراخ البيضاء الدواجن والبيض بشكل ملحوظ ، واخيرا ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع نتيجة زيادة أسعار الوقود.

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