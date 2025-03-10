اسعار الفراخ اليوم الاثنين 10 رمضان ببورصة الدواجن والمحلات التجارية

شهدت اسعار الفراخ اليوم تغيرات ملحوظة فى الأسواق المصرية وفقا لآخر تحديث صادر عن بورصة الدواجن ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم الاثنين 10 مارس 2025 بالأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

اسعار الفراخ البيضاء: تراوحت بين 97، و98 جنيها للكيلو، ووصلت إلى المستهلك بسعر 107، و108 جنيهات.

سعر الفراخ الساسو (الحمراء): بلغ سعرها في البورصة 105، 106 جنيهات للكيلو، بينما بيعت في الأسواق للمستهلك بسعر 115، و116 جنيها.

سعر الفراخ البلدي: تراوحت بين 119، 120 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 129، 130 جنيها.

سعر البانيه: تراوح سعر الكيلو بين 210، 215 جنيها، ويختلف السعر حسب المنطقة والمحلات التجارية.

يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، بالإضافة إلى زيادة الطلب خلال الشهر الكريم، مما يضغط على الأسعار ويرفعها تدريجيا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البيض بالاسواق

لم تقتصر الزيادة على الدواجن فقط، بل طالت أيضا أسعار البيض، حيث جاءت الأسعار كما يلي: سعر كرتونة البيض الأحمر: ارتفعت إلى 160 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بسعر 170 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض: سجلت 158 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بسعر 168 جنيها.

تشير هذه الزيادات إلى تأثر سوق البيض بالعوامل نفسها التي تؤثر على الدواجن، مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء البيض خلال رمضان، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تدريجيا.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الاثنين 10 مارس

وتسعي الامهات الي توفير اللحم الصحي لأبنائها ، وتعتبر الدواجن واحدة من اهم اللحوم التي لها فوائد كبيره علي الصحة وتحتوي علي البروتينات الهامة التي يحتاجها جسم الانسان .

سعر الكتكوت الابيض داخل بورصة الدواجن تراوح ما بين 49 الي 56.5 جنيه مصري.

سعر الكتكوت الابيض قطعان داخل بورصة الدواجن تراوح ما بين 38 الي 38.5 جنيه مصري.

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم ما بين 13 الي 14 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 13 الي 14 جنيه مصري.

بينما سجل اليوم الكتكوت البلدي سعر يتراوح ما بين 6.5 الي 7 جنيه مصري.

جاء سعر الكتكوت الهجين اليوم بقيمة تتراوح ما بين 8 الي 9 جنيه.

سجل سعر الكتكوت روزي بيور اليوم بقيمة تتراوح ما بين 15 الي 16 جنيه.

بينما سجل سعر الكتكوت الجميزة اليوم ما بين 12 الي 12.5 جنيه.

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