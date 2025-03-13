بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الخميس 13 مارس 2025

واصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعها ، حيث سجلت أسعار الفراخ مستويات غير مسبوقة ، وتعد متابعة أسعار الفراخ والكتاكيت من الأمور المهمة سواء للمستهلكين أو التجار، حيث تشهد الأسواق تغيرات يومية في الأسعار بناءً على عوامل العرض والطلب ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم الخميس 13 مارس 2025 في البورصة المصرية اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

الفراخ البيضاء: سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن 93 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 94 و99 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن سجل نحو 119 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 115 الي 116 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن سجل نحو 105 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 125 الي 132 جنيه.

اسعار البط اليوم

استقرت أسعار البط بشكل عام مع وجود تغييرات طفيفة في بعض الأنواع حيث بلغ سعر البط بكيني فرنساوي 10.50 جنيه.

بينما وصل سعر البط المسكوفي إلى 39.50 جنيه.

وسجل البط المولر 30 جنيه.

أما بط سترو للتسمين بيور فقد بلغ سعره اليوم الأربعاء 20 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم ما بين 160 و165 جنيهًا،

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 155 و160 جنيهًا،

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم ما من 160 و165 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت الرومي

واصل الكتكوت الرومي الحفاظ على استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025 حيث بلغ سعره 31 جنيها.

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم

اسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت انخفاضا واضحا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس حيث سجل كتكوت التسمين 45 جنيها.

بينما استقر سعر الكتاكيت من نوع سترو ساسو بيور عند 14 جنيها.

أما كتاكيت ساسو شيفر فقد بلغ سعرها 13 جنيها.

في حين وصلت أسعار ساسو الجيل الثاني إلى 10 جنيهات.

وسجل سترو الجيل الثالث سعر 8 جنيهات.

وبالنسبة للكتاكيت البلدي فقد تراوح سعرها ما بين 7 و8 جنيهات وفقا لنوعها بينما بلغ سعر الكتاكيت من نوع روزي 11 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم بالسوق

شهدت أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار مع تغييرات طفيفة حيث بلغ سعر طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 13,150 جنيه.

بينما وصلت الذرة الأوكرانية إلى 12,720 جنيه للطن.

وسجل فول الصويا بنسبة 46% بروتين 19,320 جنيه للطن.

في حين استقر فول الصويا بنسبة 44% عند 18,330 جنيه.

أسعار الأعلاف المركبة

بلغ سعر طن علف بادي بنسبة 23% بروتين 21,120 جنيه.

بينما سجل علف نامي بنسبة 21% بروتين 21,110 جنيه.

وبلغ سعر علف ناهي بنسبة 19% بروتين 20,805 جنيه.

في حين وصل علف بادي نامي بنسبة 21.5% بروتين إلى 19,555 جنيه.

وسجل علف بياض بنسبة 18% بروتين 16,500 جنيه.

بينما بلغ سعر علف بياض بنسبة 16% بروتين 16,100 جنيه.

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