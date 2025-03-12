بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12-3-2025 داخل الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وسط توقعات باستمرار تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، وتشهد الأسعار خلال الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظ حيث وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيهات للمستهلك، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، ويعرض الموجز أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 رمضان 2025.

أسعار الفراخ البيضاء

بلغ أسعار الفرخ البيضاء 98 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الدواجن الساسو بين 107 و108 جنيهات للكيلو، ليصل للمستهلك كيلو الدواجن البيضاء بسعر 115 جنيها، فيما يصل البانية إلى 220 جنيها.

أسعار الفراخ ببورصة الدواجن

سجل سعر زوج الحمام نحو 170 جنيهًا ، سعر كيلو لحم الارانب في مصر يتراوح بين 145 إلى 180 جنيها، حسب السوق والمنطقة.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي 119 - 120 جنيها ، وأقترب سعر كيلو بط فرنساوي 84 - 85 جنيها ، بينما بلغ سعر كيلو بط مسكوفي 99 - 100 جنيه ، وناهز سعر كيلو بط بغالي 89 - 90 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 40 و51 جنيهًا، وبلغ الكتكوت الساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر يوم بين 33 و34 جنيهًا، فيما تراوح سعر البط البغال المحلي بين 26 و27 جنيهًا.

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، حيث استقرت كرتونة البيض الأبيض في المزارع بين 149 و151 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر أسعارًا تراوحت بين 150 و153 جنيهًا، فيما جاءت أسعار البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وعلى مستوى الأسواق، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك حوالي 167.42 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي نحو 167.25 جنيهًا، بينما سجل سعر البيضة الواحدة من البيض الأبيض نحو 5.94 جنيهات، والبيض الأحمر حوالي 5.95 جنيهات، والبيض البلدي 6.18 جنيهات.

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