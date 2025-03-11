أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11-3-2025 داخل بورصة الدواجن والمحلات

ارتفعت معدلات البحث حول أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11-3-2025، وذلك بعد التغيرات التي شهدها سوق الفراخ منذ بداية شهر رمضان الكريم، وذلك يرجع إلى أهمية أسعار الفراخ والدواجن للفئة الأكبر من المواطنين لكونه العنصر الأساسي في النظام الغذائي الصحي.

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع، اليوم تراجعًا بواقع 3 جنيهات، مع توقعات باستمرار تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة لتغير معادلة العرض والطلب ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء في المزارع

جاء سعر كيلو الفراخ الحمراء اليوم الثلاثاء 11 مارس نحو 120 جنيه مصري، وللمستهلك بين 120 و127 جنيه مصري.

سعر ألفراخ البلدي

وحقق سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 11 مارس نحو 91 جنيه مصري، وبالمزرعة بسعر 122 جنيه مصري.

سعر الفراخ الساسو

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 11 مارس بنحو 98 جنيه مصري، وبالمزرعة نحو 89 جنيه مصري ، فيما حقق سعر الكيلو من البط البلدي اليوم الثلاثاء 11 مارس إلى 113 جنيه مصري.

أسعار البانية والاجنحة

اما سعر الكيلو البانيه اليوم الثلاثاء 11 مارس نحو 233 جنيه مصري، وبالمزرعة بسعر 210 جنيه مصري.

كما سجل سعر الكيلو من الأجنحة اليوم الثلاثاء 11 مارس نحو 100 جنيه مصري ، ووصل سعر الكيلو الوراك اليوم الثلاثاء 11 مارس إلى 128 جنيه مصري.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض نسبيًا؛ إذ تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 149 و151 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر أسعارًا بين 150 و153 جنيهًا. أما البيض البلدي، فقد بلغ سعر الكرتونة ما بين 119 و120 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت والبط

متابعة أسعار أسواق الدواجن بشكل مستمر لمعرفة التغيرات التي تحدث فيه باستمرار : بلغ سعر كتكوت أبيض اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق نحو 3949 و56.5 جنيه مصري في الأسواق.

وبلغ سعر كتكوت قطعان اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق نحو 38 و38.5 جنيه مصري.

وحقق سعر كتكوت جميزة عمر يوم واحد اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق نحو 12 و12.50 جنيه مصري.

كما جاء سعر كتكوت روزي بيور اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق نحو 15 و16 جنيه مصري.

ووصل سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق إلي 10 و11 جنيه مصري.

وجاء سعر كتكوت هجين عمره يوم واحد اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق بنحو 8 و9 جنيهات مصري.

كما يتراوح سعر كتكوت بلدي مشعر اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق ما بين 6.75 و7.25 جنيهات مصري .

فما جاء سعر كتكوت بلدي حمص عمره يوم واحد اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق بنحو 6.5 و7 جنيهات مصري.

وحقق سعر ساسو بيور عمر يوم واحد اليوم الثلاثاء 11 مارس في الأسواق نحو 13 و14 جنيه مصري.

أما البط، فبلغ سعر البط المسكوفي (عمر يوم) ما بين 33 و34 جنيهًا، في حين تراوح سعر البط البغال المحلي بين 26 و27 جنيهًا.

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