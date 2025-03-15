بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت اليوم السبت 15 رمضان 2025

شهدت أسعار الفراخ والبيض استقرارًا في تعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وذلك بعد موجة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، والتي تتأثر بمجموعة من العوامل منها الطقس الذي يلعب دور كبير في تقلبات الأسعار ، حيث أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع أسعار الفراخ البيضاء في السوق، بسبب زيادة نفوق الدواجن، وكذلك يلعب عامل العرض والطلب دور في تغيير أسعار الفراخ بالسوق ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ البيضاء اليوم 15 رمضان 2025 ببورصة الدواجن والمحلات.

أسعار الفراخ اليوم 15 رمضان

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزارع 97 جنيهًا للكيلو، وتتراوح في الأسواق ما بين 100 إلى 105 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض 70 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 75 إلى 80 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض 75 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 92 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 98 إلى 102 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 65 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 و 75 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي في المزارع 100 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 105 إلى 110 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الكتاكيت اليوم 15 رمضان

ـ تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 35 و 37 جنيهًا.

ـ تراوح سعر الكتكوت الشركات ما بين 40 و 45 جنيهًا.

ـ الكتاكيت البلدي المشعر: بين 6.75 و7.25 جنيه

ـ الكتاكيت الهجين: بين 8 و9 جنيهات

ـ الكتاكيت الجيل الثاني: بين 10 و11 جنيهًا

ـ الكتاكيت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا

ـ الكتاكيت جميزة: بين 12 و12.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

كما استقرت أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم 15 رمضان، وذلك وفقاً لتعاملات البورصة والأسواق في الشرقية،خلال ختام الأيام الماضية أمام منتجى الدواجن.

سعر كرتونة البيض الأحمر 158 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 162 إلى 165 جنيه ، وسعر كرتونة البيض الأبيض 156جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 158 إلى 160 جنيهًا بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 150 إلى 155 جنيها.