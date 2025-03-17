بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 17 رمضان بالأسواق

يزداد البحث عن أسعار الفراخ اليوم ، استقرت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 17 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن والأسواق ، ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع زيادة الإنتاج واستقرار أسعار الأعلاف ، ويحرص الموجز على تقديم أسعار الفراخ اليوم المستهلكون .

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء : استقرت بين 95 و96 جنيها للكيلو في البورصة، وتباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 105 و106 جنيهات حسب المنطقة.

الفراخ البلدي: بلغ سعرها في البورصة 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو، بينما تباع في الأسواق بسعر 129 و130 جنيها.

الفراخ الساسو (الحمراء): سجلت بين 92 و93 جنيها في البورصة، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى 102 و103 جنيهات للكيلو.

البانيه: يتراوح سعر الكيلو بين 205 و210 جنيهات، وفقا للمناطق المختلفة.

أسعار البيض اليوم 17 مارس 2025

شهدت أسعار البيض ثباتا عند مستوياتها السابقة بعد الارتفاع الأخير، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

البيض الأحمر: بلغ سعر الجملة 160 جنيها، فيما يباع للمستهلك بحوالي 170 جنيها.

البيض الأبيض: استقر عند 158 جنيها للجملة، ليباع في الأسواق بسعر 168 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض (شركات): تراوح السعر بين 50 و54.5 جنيهًا مصريًا، وذلك حسب الشركة المنتجة.

كتكوت أبيض (قطعان): بلغ السعر حوالي 37.5 جنيهًا مصريًا.

كتكوت ساسو: تراوح السعر بين 13 و14 جنيهًا مصريًا.

كتكوت روزي تسمين: تراوح السعر بين 21.75 و22.5 جنيهًا مصريًا.

كتكوت جميزة: تراوح السعر بين 16.75 و17.5 جنيهًا مصريًا.

كتكوت فيومي: تراوح السعر بين 16.75 و17.5 جنيهًا مصريًا.

كتكوت ساسو شيفر بيور: تراوح السعر بين 20.75 و21.5 جنيهًا مصريًا.

كتكوت بلدي حر: تراوح السعر بين 8.75 و9.25 جنيهًا مصريًا.

كتكوت بلدي هجين: تراوح السعر بين 9.25 و10 جنيهات مصرية.

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن والبيض

عوامل مؤثرة على أسعار الدواجن

تؤثر عدة عوامل على أسعار الدواجن في مصر، أبرزها تكلفة الأعلاف، التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، إلى جانب العوامل الموسمية مثل شهر رمضان، حيث يزيد الإقبال على شراء الدواجن والبيض، فإن الأسواق تترقب أي تغيرات جديدة بناء على مستجدات العرض والطلب خلال الأيام القادمة.

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اسعار الفراخ اليوم الاثنين 10 رمضان ببورصة الدواجن والمحلات التجارية