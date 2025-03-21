اسعار الفراخ والبط اليوم الجمعة 21 مارس 2025 .. ببورصة الدواجن

استقرت اسعار الفراخ والكتاكيت اليوم 21 مارس 2025 في الأسواق، دون أي تغير مقارنة بالأيام الماضية، ورغم ثبات الأسعار في المزارع، إلا أن الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك قد تكون مرتفعة نسبيًا نتيجة لاحتساب تكاليف النقل والتوزيع.

ويعرض الموجز اسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس.

اسعار الفراخ البيضاء والحمراء

وصلت اسعار الفراخ البيضاء إلى 98 جنيهًا، مما يعكس ثباتًا في الأسعار، إذ تظل هذه الفئة الأكثر طلبًا بين المستهلكين.

أما الفراخ الساسو، فقد بلغ سعر الكيلو منها 93 جنيهًا، وهي معروفة بمذاقها المميز الذي يفضله البعض.

وسجل الكيلو من الفراخ البلدية 120 جنيهًا، حيث تحافظ على شعبيتها بفضل جودتها ونكهتها الخاصة.

وبالنسبة لأمهات الفراخ البيضاء، فقد استقرت عند 68 جنيهًا للكيلو، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا يناسب الكثير من الأسر.

أسعار البط اليوم

تختلف أسعار أنواع البط وفقًا للوزن والنوع، حيث يتراوح سعر بط التسمين الفرنساوي عمر يوم بين 23.75 و24.25 جنيهًا.

أما سعر البط البلدي فيبلغ بين 119 و120 جنيهًا للكيلو.

بينما يتراوح سعر بط فرنساوي بين 84 و85 جنيهًا للكيلو.

أما البط المسكوفي فأسعاره تتراوح بين 104 و105 جنيهات للكيلو.

في حين يتراوح سعر البط بغالي بين 89 و90 جنيهًا للكيلو.

وأخيرًا، يتراوح سعر بط مولار بين 89 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والبط اليوم الجمعة 21 مارس

أسعار البيض ببورصة الدواجن

تتفاوت أسعار البيض حسب النوع، حيث يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 156 و160 جنيهًا.

بينما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 154 و158 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فيبدأ سعر الكرتونة من 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تختلف أسعار الكتاكيت البيضاء وفقًا للشركة والجودة، حيث تتراوح ما بين 40 و50 جنيهًا، في حين يبلغ سعر الكتاكيت البيضاء من القطعان ما بين 33 و33.5 جنيهًا.

أما الكتكوت الساسو، فسعره يتراوح من 13 إلى 14 جنيهًا، وهو نفس النطاق السعري للكتكوت الساسو بيور.

بالنسبة للكتاكيت البلدية الحرة، فتبدأ أسعارها من 6.5 جنيه وتصل إلى 7 جنيهات.

بينما تتراوح أسعار الكتاكيت البلدية المشعرة بين 8.75 و9.25 جنيه.

والكتاكيت الهجينة تسعّر ما بين 8 و9 جنيهات، أما الجيل الثاني فيتراوح سعره بين 10 و11 جنيهًا.

الكتكوت روزي بيور يتراوح بين 15 و16 جنيهًا.

في حين أن أسعار كتكوت الجميزة تتراوح بين 15.75 و16.25 جنيهًا.

أسعار البط اليوم بالبورصة

أسعار كتاكيت البط تختلف حسب النوع، حيث يتراوح سعر الكتكوت الفرنساوي عمر يوم بين 7 و8 جنيهات.

بينما يبلغ سعر الكتكوت المسكوفي في نفس العمر ما بين 33 و34 جنيهًا.

أما الكتكوت المولارد، فتتراوح أسعاره من 26 إلى 27 جنيهًا.

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