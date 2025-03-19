بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 19-3-2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 ارتفاعا جديدا داخل بورصة الدواجن والأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد الطلب خلال أيام شهر رمضان.

وارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو بمقدار جنيهين مقارنة بالأيام السابقة، مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الدواجن بشكل عام بين الصعود والهبوط ويعرض الموجز آخر تحديث أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن ما بين 95 إلى 96 جنيهًا للكيلو، بينما يباع الكيلو في الأسواق للمستهلك بأسعار تتراوح بين 105 إلى 106 جنيهات، ويُعد هذا السعر هو الأعلى منذ بداية الأسبوع، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

أسعار الفراخ البلدى

أما سعر كيلو الفراخ البلدي فقد تراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا داخل بورصة الدواجن، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 129 و130 جنيهًا للكيلو في الأسواق، وتستمر الفراخ البلدي في الحفاظ على مكانتها لدى المستهلك المصري رغم ارتفاع أسعارها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن، حيث تراوحت الأسعار بين 95 و96 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تصل إلى 105 و106 جنيهات للكيلو، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الدواجن الحمراء خلال شهر رمضان.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 68 جنيهًا، في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى 78 جنيها عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 19 مارس ببورصة الدواجن

أسعار البانيه اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

سجّل سعر كيلو البانيه ارتفاعًا طفيفًا حيث تراوح بين 205 و210 جنيهات في الأسواق، بحسب اختلاف المنطقة والمحال التجارية.

يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.

يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه.

أسعار الحمام والأرانب اليوم

سجل سعر زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الارانب في مصر يتراوح بين 145 إلى 180 جنيها، حسب السوق والمنطقة.

وهذه الأسعار تمثل توازنًا بين القيمة الغذائية للحم وتكلفة تربيته.

أسعار البط ببورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي 119 - 120 جنيها.

أقترب سعر كيلو بط فرنساوي 84 - 85 جنيها.

وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 104 -105 جنيهات.

وسعر كيلو بط بغالي 89 - 90 جنيها.

أسعار اللحم الرومي في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 104 - 105 جنيهات.

بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 119 - 120 جنيها.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيهًا جملة، بينما تباع للمستهلك بـ170 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فاستقر عند 158 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بسعر 168 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت ببورصة الدواجن اليومية

كتكوت أبيض شركات بين 48 - 55 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان بين 33 - 33,5 جنيه.

كتكوت ساسو بين 13 - 14 جنيها.

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