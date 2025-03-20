بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبط اليوم الخميس 20-3-2025 داخل المزارع ومحالات التجزئة

استقرت أسعار الفراخ اليوم 20 مارس 2025 في الأسواق، بالتزامن مع الثلث الأخير من شهر رمضان، في ظل جهود الحكومة لمتابعة الأسواق والتحكم في الأسعار ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ البيضاء وفقًا لبيانات بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 93 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 94 و99 جنيهًا، وذلك باختلاف المناطق، أما الفراخ البلدي، فقد وصل سعر الكيلو إلى 119 جنيهًا، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 125 و132 جنيهًا، وسجل الكتكوت الأبيض أسعارًا تتراوح بين 49 و56.5 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق ما بين 125 و132 جنيهًا.

أما الفراخ الأمهات، فقد استقرت أسعارها عند 68 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وبالنسبة للفراخ البانيه، فقد تراوح سعر الكيلو ما بين 215 و230 جنيهًا وفقًا لحالة السوق

الأوراك والأجنحة : يتراوح سعر الكيلو بين 105 و110 جنيهات.

الأجنحة: يتراوح سعر الكيلو بين 65 و75 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع إلى ما بين 102 و103 جنيهات، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق بين 112 و113 جنيهًا، وفقًا لمتغيرات السوق المحلي

اسعار الفراخ البيضاء

أسعار الرومي اليوم

تراجع سعر الديك الرومي الأبيض ليصبح بين 99 و100 جنيه للكيلو، كما شهد الديك الرومي الأسمر انخفاضًا ليسجل ما بين 119 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات



سعر المزرعة: انخفض سعر كيلو الفراخ الأمهات إلى 68 جنيهًا، بعد أن كان 75 جنيهًا يوم أمس ، سعر المستهلك: يُباع الكيلو للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر لحم البط البلدي ما بين 119 و120 جنيهًا للكيلو.

بينما استقر البط الفرنساوي في نطاق يتراوح بين 84 و85 جنيهًا للكيلو.

أما البط المسكوفي، فقد تراوح سعره بين 99 و100 جنيهًا للكيلو ، في حين سجل البط البغالي أسعارًا تتراوح بين 89 و90 جنيهًا للكيلو، وهو نفس النطاق السعري للبط المولار.

زوج الحمام: يُباع بسعر 170 جنيهًا.

الأرانب: يُباع الكيلو بسعر 140 جنيهًا

أسعار الكتكوت اليوم ببورصة الدواجن

تراجع سعر الكتكوت الأبيض في الشركات بمقدار 2 جنيه، ليصبح سعره بين 50 و60 جنيهًا

أما الكتكوت الأبيض في القطعان، فقد تراوح سعره ما بين 42 و42.5 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الساسو استقرارًا بأسعار تتراوح بين 13 و14 جنيهًا، وهو نفس نطاق سعر الكتكوت الساسو بيور.

أما الكتكوت البلدي الحر، فقد استقرت قيمته بين 6.5 و7 جنيهات.

اسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البيض اليوم

. البيض الأبيض

سعر الجملة: استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 158 جنيهًا ، وسعر المستهلك: تُباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 168 و170 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر الجملة: سجلت كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا ،سعر المستهلك: تُباع الكرتونة للمستهلك بسعر 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر الجملة: سجلت كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا ، سعر المستهلك: تُباع الكرتونة للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.

اقرأ أيضاً: