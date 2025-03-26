بورصة الدواجن .. أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 26-3-2025 داخل الاسواق

يبحث الكثير عن أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26 مارس بالأسواق وبورصة الدواجن ، حيث هبط سعر كيلو الفراخ في المزارع من 96 جنيها للكيلو إلى 93 جنيها خلال تعاملات الاسبوع الجاري ، وشهدت أسعار الفراخ حالة من التذبذب غلب عليها الارتفاع منذ بداية شهر رمضان ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم 26 رمضان.

هبطت أسعار الفراخ تحت مستوى 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة، حيث سجلت الآن 92 جنيهًا ، وسجلت أسعار الفراخ الآن بالأسواق نحو 105 إلى 107 جنيهات مقارنةبـ 115 جنيها الأسبوع الماضي.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 93 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 102 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 70 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الساسو

وتراوح سعر الفراخ الساسو 88 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو 100 جنيه.

أسعار الحمام والبط اليوم

كما شهدت أسعار باقى الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية: سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا ، وسعر البط: 160 جنيهًا ، اما

سعر الأرانب: 140 جنيهًا

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 220 و230 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الفراخ اليوم:

كيلو الأجنحة: بين 65 و75 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 154 و158 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 156 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة ، وتتأثر أسعار الفراخ الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق

أسعار الكتكوت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات): بين 35 و40 جنيهًا ، الكتكوت "ساسو": بين 15 و17 جنيهًا ، الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات ، كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا ، وكتكوت هجين: بين 8 و9 جنيهات ، وكتكوت جيل ثانٍ: بين 10 و11 جنيهًا ، وكتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.

اقرأ أيضاً: