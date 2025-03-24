بورصة الدواجن.. اسعار الفراخ والبط اليوم الاثنين 24 رمضان

شهدت اسعار الفراخ اليوم الإثنين 24 رمضان 2025، استقرارا في الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديثات في بورصة الدواجن ، وجاءت الأسعار متباينة حسب نوع الدواجن والمنتجات المختلفة، حيث يختلف السعر من منطقة لأخرى بناءً على العرض والطلب ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 24 رمضان 2025 ، إلى جانب أسعار الفراخ البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم 24 رمضان

أسعار الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيها ، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 130.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

سجلت الدواجن الحمراء "الساسو" اليوم 75 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويصل سعرها إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء : بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 93 جنيهًا، وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 104.8 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها ، وبلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم 24 مارس

أسعار صدور الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

جاءت أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين على النحو التالي: البيض الأحمر: 160 جنيهًا جملة، و165 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأبيض: 155 جنيهًا جملة، و160 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 160 جنيهًا جملة، و165 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتكوت اليوم

الكتكوت الأبيض في الشركات: بين 49 و56.5 جنيه.

الكتكوت الأبيض في القطعان: بين 38 و38.5 جنيه.

الكتكوت الساسو والساسو بيور: بين 13 و14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

الكتكوت البلدي المشعر: بين 6.75 و7.25 جنيه.

الكتكوت الهجين: بين 8 و9 جنيهات.

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