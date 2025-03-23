تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 23-3-2025.. يا بلاش

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الأحد 23 مارس 2025، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ تراجع سعر الكيلو في المزارع ليصل إلى 92 جنيهًا بعد أن كان 96 جنيهًا, وذلك في ظل حالة من التذبذب التي سيطرت على الأسواق منذ بداية الشهر الجاري.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا تحت مستوى 95 جنيهًا للكيلو في المزارع، ليبلغ السعر حاليًا 92 جنيهًا،بينما تراوح السعر للمستهلك بين 105 و107 جنيهات، مقارنة بـ 115 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم في المزارع والأسواق

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع 92 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 102 و105 جنيهات.

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات في المزارع 70 جنيهًا، ليصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الدواجن الساسو عند 88 جنيهًا في المزارع، ليصل إلى الأسواق بنحو 100 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 154 و158 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 156 و160 جنيهًا.

استقر سعر كرتونة البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض (شركات) بين 35 و40 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بين 15 و17 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات.

استقر سعر الكتكوت الساسو بيور بين 17 و18 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات.

تراوح سعر الكتكوت الجيل الثاني بين 10 و11 جنيهًا.

استقر سعر الكتكوت روزي بيور بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البانيه والأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك بين 110 و115 جنيهًا.

استقر سعر كيلو البانيه بين 220 و230 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.

بلغ سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

استقر سعر البط عند 160 جنيهًا.

سجل سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة، وأن وزارة الزراعة تواصل جهودها لدعم الإنتاج المحلي وزيادة التصدير.

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