أسعار الفراخ اليوم السبت 22 رمضان 2025 في بورصة الدواجن

بدأت أسعار الفراخ في الانخفاض التدريجي بـ بورصة الدواجن حتى تعود لأسعارها الطبيعية على نهاية شهر رمضان الكريم ويستعرض الموجز أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 22 رمضان بالمزارع والأسواق على النحو الآتي:.

أسعار الفراخ اليوم السبت 22 رمضان

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 98 جنيها بعدما وصل إلى 95 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



أسعار الفراخ الحمراء

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البط اليوم 22 رمضان

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

أسعار الرومي اليوم على استقرارها، حيث سجل سعر الكيلو من الرومي الأبيض ما بين 114 و115 جنيهًا، بينما تراوح سعر الرومي الأسمر بين 134 و135 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 200 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 160جنيهًا ، سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة اتباع للمستهلك بنحو 160جنيهًا ، سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

لم تشهد أسعار الكتاكيت اليوم أي تغييرات، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات ما بين 49 و56.5 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت في القطعان بين 38 و38.5 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

حافظت أسعار الكتاكيت على استقرارها، حيث تراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 6.5 و7 جنيهات.



كما تراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر بين 6.75 و7.25 جنيهات، بينما بلغ سعر الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات.

أسعار كتكوت البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

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