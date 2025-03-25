بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 25 رمضان 2025

أسعار الفراخ اليوم.. يواصل المواطنين البحث يوميًا عن أسعار الفراخ داخل الأسواق المحلية، خاصة مع استمرار التذبذب في الأسعار التي ترتبط بالعرض والطلب خلال شهر رمضان 2025 ، وتعد الفراخ البيضاء من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المواطن المصري في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ، لذلك يعرض الموجز آخر تطورات أسعار الفراخ اليوم 25 رمضان ومنها البيضاء ، الساسو ، البلدي وباقي أنواع الدواجن في بورصة الدواجن والأسواق المصرية.

أسعار الفراخ اليوم 25 رمضان

سجلتأسعار الفراخ اليوم 25 رمضان داخل البورصة نحو 96 جنيه مصري للكيلو الواحد، بينما ياتي سعرها للمستهلك بقيمة 96 إلى 108 جنيه مصري.

ياتي اليوم سعر الفراخ البلدي داخل البورصة بنحو 119 جنيه مصري للكيلو الواحد، بينما ياتي سعرها للمستهلك بقيمة 125 إلى 132 جنيه مصري.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الساسو

يأتي اليوم سعر الفراخ الساسو داخل البورصة بنحو 110 جنيه مصري للكيلو الواحد، بينما ياتي سعرها للمستهلك بقيمة 120 جنيه مصري.

سعر كيلو الفراخ الأحمر بياض: وصل إلى 65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة

يتراوح سعر سعر الكتكوت الأبيض ما بين بين 49 إلى 56.5 جنية مصري.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في القطعان ما بين 38 إلى 38.5 جنية مصري.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور ما بين 13 إلى 14 جنية مصري.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور ما بين 6.75 إلى 7 جنية مصري.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر ما بين 6.75 إلى 7.25 جنية مصري.

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلي، حيث بلغ أعلى سعر لكيلو الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا مصريًا، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تزايد أسعار الأعلاف وعدم استقرار حركة العرض والطلب. وتؤثر أيضًا حالة الطقس والنقل على استقرار الأسعار.

العوامل التى تؤثر فى أسعار الفراخ

ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا يؤدي لزيادة التكلفة على المربين وبالتالي ارتفاع الأسعار.

تكاليف النقل والوقود: حيث يؤدي ارتفاع سعر الوقود إلى زيادة تكاليف النقل، وبالتالي زيادة أسعار البيع النهائي.

حالة العرض والطلب: إذا زاد الطلب على الدواجن مع قلة المعروض ترتفع الأسعار بشكل مباشر.

العوامل المناخية: تؤثر الظروف الجوية على الإنتاج، خاصة في فصل الشتاء الذي ترتفع فيه معدلات النفوق.

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