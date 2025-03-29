تراجع كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29-3-2025 داخل المحالات وبورصة الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ بشكل ملحوظ داخل المزارع ومحلات التجزئة، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم داخل الأسواق

وتأتي أسعار الفراخ في مقدمة السلع التي يحرص “ الموجز”، على تقديمها، وقد سجلت أسعار الدواجن، اليوم السبت 29 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن الأرقام التالية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم نحو 106.2 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 100 جنيه إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وصل متوسط سعر الفراخ البلدي الى 122.5 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم داخل بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 94 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 154 و158 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 156 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة ، وتتأثر أسعار الفراخ الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق

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