أسعار الكتكوت والبط اليوم الأربعاء بكافة أنواعهم في بورصة الدواجن 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم إختلافا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما اختلفت أسعار البط مع ارتفاع سعر البط المسكوفي نحو 8 جنيهات، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

أسعار الكتكوت الروس

ولذلك نستعرض سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بكافة الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، وسعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وأيضاً سعر الكتكوت جيل ثاني، وسعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، وبالإضافة إلى سعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت إي أر.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن عنه في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، بين 45 إلى 51 جنيهًا، وذلك بارتفاع جنيه عن سعره الماضي، حيث تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 32 و32.5 جنيه، وهو بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، فهي كالتالي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 16 إلى 16.5 جنيه، وذلك بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق.

وتراوح أيضاً سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 14 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

وتراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً، بارتفاع جنيهين عن سعره الماضي.

وحيث تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 13 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيهاً إلى 14 جنيهًا.

وأخيراً بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 70 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

وتراوح سعر كتكوت أربو من 48 إلى 52.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 50.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر كتكوت روس / روص من 46 إلى 51 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.

وأيضاً بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت إي أر نحو 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار البط صغير العمر اليوم الثلاثاء

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 41 إلى 42 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح أيضاً سعر بط فرنساوي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وتراوح سعر بط بغال محلي من 27 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره الماضي.

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