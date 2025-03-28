أسعار الفراخ اليوم الجمعة 28 مارس 2025 ببورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة، 28 مارس 2025، تغيرات ملحوظة وفقاً لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، تعتبر الفراخ البيضاء من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المصريون كأحد مصادر البروتين الرئيسية، مما يجعل التغيرات السعرية في هذه السلعة محور اهتمام شريحة واسعة من المواطنين ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مارس.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

أما عن أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة 28 مارس للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 127.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 145 جنيهًا للمستهلك ، وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 105.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 98 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار صدور الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

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