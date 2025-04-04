أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل ببورصة الدواجن والمحلات

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 87 جنيهًا بعدما وصل إلى 98 جنيها بفارق 11 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل

ويقدم الموجز أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل

انخفضت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل البيضاء في المزرعة، ووصل سعر الكيلو إلي 87 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ البلدى

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109جنيهات، بعدما كان سعرها 119 حنيها ووصلت للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء

كذلك انخفض أسعار الفراخ الساسو “الفراخ الحمراء” لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 150 جنيهًا.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 ابريل

أسعار البانيه اليوم

وصل سعر كيلو البانيه اليوم من 210 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهات.

كيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار كتكوت البط

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

الكتكوت الأبيض: تراوح بين 45 و54 جنيهًا.

الكتكوت ساسو: تراوح سعره بين 13 و14 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

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