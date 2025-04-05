أسعار الفراخ اليوم السبت 5-4-2025 داخل بورصة الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ اليوم بالمحافظات حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 88 و93 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم السبت 5-4-2025 داخل الاسواق وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 98 و105 جنيهات وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 85 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

أسعار البانيه والكبد

وتراوح سعر كيلو البانيه 205 و215 جنيها وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس 145 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 205 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 205 جنيهات، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 205 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها ، كيلو شيش طاووق 205 جنيهات.

أسعار الفراخ والكتكوت اليوم

أسعار البط اليوم

أسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و 130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و165 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 155 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

استمرت أسعار الكتاكيت في حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض بالشركات بين 49 و56.5 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت في القطعان ما بين 38 و38.5 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

أما الكتكوت المشعر فسجل أسعارًا تراوحت بين 6.75 و7.25 جنيهات، في حين جاءت أسعار الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات، وذلك بحسب أحدث بيانات السوق.

اقرأ أيضاً: تراجع كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29-3-2025 داخل المحالات وبورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 28 مارس 2025 ببورصة الدواجن