بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الاثنين 7 أبريل 2025

أسعار الفراخ اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، استقرارًا، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وذلك بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسعار الفراخ والبيض بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث استقرت أيضا أسعار البيض الأبيض اليوم ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم ببورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البلدي

أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 128.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 102 جنيه إلى 160 جنيهًا للمستهلك ، سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 102.6 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك ، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفرخ الحمراء الساسو بين 85 و86 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 95 و96 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازه وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.

بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه تراوح بين 215 و220 جنيها باختلاف الأسواق.

بلغ سعر البانيه طازج فرازه وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 144 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ154 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض تراوح سعره بين 49 و56.5 جنيهًا في الشركات، بينما بلغ سعره في القطعان بين 38 و38.5 جنيهًا.

الكتكوت الساسو

والساسو بيور تراوح بين 13 و14 جنيهًا، والكتاكيت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات.

أما الكتكوت المشعر، فتراوحت أسعاره بين 6.75 و7.25 جنيهًا، في حين كان سعر الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات.

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