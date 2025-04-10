اسعار الفراخ والبط اليوم الخميس 10 ابريل 2025 ببورصة الدواجن والمحلات

اسعار الفراخ اليوم.. شهدت أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 10 أبريل 2025 تغيرات ملحوظة في الأسواق، مع تراجع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار أسعار البيض في ظل ظروف السوق الراهنة ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم ببورصة الدواجن.

اسعار الفراخ اليوم

اسعار الفراخ اليوم سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 78 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا يساهم في تخفيف عبء التكاليف على المستهلكين، ويأتي هذا التراجع في إطار جهود المنتجين للتكيف مع متغيرات العرض والطلب في السوق، في المقابل بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة 119 جنيهًا.

اسعار الفراخ الحمراء

الفراخ الحمراء، سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض في المزارع 75 جنيهًا، مع أسعار أسواق تتراوح بين 80 إلى 85 جنيهًا، يظهر هذا التباين في الأسعار اختلافًا ضمن المنتجين والتوزيع في الأسواق.

أسعار الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 83 جنيهًا في المزارع مع تذبذب الأسعار في الأسواق بين 88 إلى 93 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي 86 جنيهًا في المزارع وارتفعت الأسعار في الأسواق لتتراوح بين 90 إلى 96 جنيهًا، مما يعكس فروقًا طفيفة بحسب نوع الفراخ.

أسعار الفراخ الأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 58 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق بين 63 إلى 68 جنيهًا، وهو فارق قد يؤثر على عمليات البيع بالجملة والتجزئة في السوق المحلي.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 10 ابريل

أسعار البانيه اليوم

أسعار البانية في الأسواق اليوم:

بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق الى مستوى بين 180- 190 جنيها، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

أسعار الوراك اليوم

يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا، يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 145 جنيهًا جملة، مع تفاوت بسيط للمستهلك بين 150 إلى 155 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

أما البيض الأبيض فقد سجل سعر الكرتونة 140 جنيهًا جملة مع سعر للمستهلك يتراوح بين 145 إلى 150 جنيهًا، بينما جاء البيض البلدي بسعر 110 جنيهًا جملة مع تفاوت للمستهلك بين 115 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي 109 - 110 جنيهات ، وأقترب سعر كيلو بط فرنساوي 84 - 85 جنيها ، وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 99 -100 جنيه ، وناهز سعر كيلو بط بغالي 89 - 90 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم

شهد سعر الكتكوت تفاوتًا بين فئتين؛ حيث تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 35 و37 جنيهًا، في حين تسعر الكتكوت الشركات بين 40 إلى 45 جنيهًا، وهو ما يعكس اختلاف استراتيجيات التسعير بحسب السوق المستهدف.

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