سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم اليوم الاثنين 14 أبريل 2025.. أسعار الفراخ

الكتكوت الأبيض.. سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم اليوم استقرارًا في الأسواق ، اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

ويعرض الموجز سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم وأسعار الفراخ اليوم 14 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الابيض استقرارًا في تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا، أما أسعار الكتاكيت في القطعان فسجلت ما بين 38 و38.5 جنيهًا للكتكوت، وذلك بحسب حجم الطلب والعرض داخل الأسواق المحلية.

حيث تراوحت أسعار كتكوت ساسو أو ساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا، في حين سجل الكتكوت البلدي الحر أسعارًا تتراوح ما بين 6.5 و7 جنيهات.

أما الكتكوت المشعر فقد بلغ سعره ما بين 6.75 و7.25 جنيهًا، بينما استقر سعر الكتكوت الهجين عند نحو 9 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 126.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 6.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 98 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك، في بورصة الدواجن ، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 98.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 83 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن نحو 79 جنيهًا.

أسعار الورك اليوم

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.

بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار كرتونة البيض

سجلت كرتونة البيض البلدي أسعارًا تتراوح بين 160 و165 جنيهًا، وهي نفس مستويات أسعار كرتونة البيض الأحمر التي تراوحت أيضًا بين 160 و165 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأبيض، فقد جاءت بأسعار أقل قليلًا، حيث تراوحت ما بين 155 و160 جنيهًا، وذلك بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.

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