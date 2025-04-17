بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 17-4-2025

أعلنت بورصة الدواجن عن تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في السوق المحلية، حيث يقبل على شرائها قطاع كبير من المواطنين ، أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم ، يعرض الموجز آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء لدى بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس لدى بورصة الدواجن استقرار في الأسعار لتسجل 77 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 83 و90 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس 110 جنيهات داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 120 و132 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وسجل سعر الفراخ الساسو اليوم الخميس داخل المزرعة 84 جنيها للكيلو؛ لتباع في الأسواق للمواطنين ما بين 91 و104 جنيهات للكيلو، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ الأمهات

وسجل سعر الفراخ الأمهات اليوم الخميس في بورصة الدواجن 66 جنيهًا للكيلو، فيما يصل للمستهلك بسعر 69 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم ا

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط السوداني اليوم الخميس 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو البط الأبيض البكيني 100 جنيه. أما سعر كيلو البط البغالي فقد وصل إلى 90 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الرومي اليوم الخميس إلى 135 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الأرانب 120 جنيهًا، وسجل سعر الزوج من الحمام 155 جنيهًا، في حين تراوح سعر جوز السمان بين 90 و100 جنيه حسب الحجم.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 155 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 180 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت في السوق المصري استقرارها اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض لدى الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا، في حين سجلت أسعار الكتاكيت في القطعان ما بين 38 و38.5 جنيهًا للكتكوت

الكتاكيت المشعر: سجل سعره ما بين 6.75 و7.25 جنيهًا.

الكتاكيت البلدي الحر: سجلت أسعارًا تتراوح بين 6.5 و7 جنيهات.

الكتاكيت الهجين: استقر سعره عند 9 جنيهات.

كتاكيت ساسو وساسو بيور: تراوحت أسعارها بين 13 و14 جنيهًا.

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