أسعار الفراخ البيضاء و البانيه اليوم الجمعة 11 أبريل بالبورصة والأسواق

تشهد أسعار الفراخ في مصر تغيرًا يوميًا يعكس حركة العرض والطلب داخل السوق المحلي ، لذا يعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025، بما يشمل الدواجن بمختلف أنواعها مع أسعار الكتاكيت والبيض.

تختلف أسعار الفراخ وفقاً للبورصة الرئيسية وتزيد بمقدار 5 إلى 10 جنيهات عند البيع للمستهلك في أسواق التجزئة.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة الرئيسية إلى 79 جنيهًا.

كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء 68 ، وسجلت الفراخ البلدي 110 جنيهات للكيلو ، أما الأمهات البيضاء فبلغت 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم بالاسواق

فى حين ارتفع سعر البط البلدي ليصل إلى 150 جنيهًا ، وأقترب سعر كيلو بط فرنساوي 84 - 85 جنيها ، وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 99 -100 جنيه ، وناهز سعر كيلو بط بغالي 89 - 90 جنيها.

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الجمعة 11 أبريل

أسعار الفراخ والبانيه اليوم

يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا، يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه ، أما البانية، فقد بلغت أسعارها ما بين 225 إلى 250 جنيهًا للكيلو، حسب الجودة والمكان

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 120 و135 جنيها للكيلو فى السوق المحلية،

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا بالسوق المحلي، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا في المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك إلى 150 جنيهًا.

أما البيض الأحمر، فتراوح سعر كرتونته بين 144 و155 جنيهًا عند البيع بالتجزئة.

بينما سجل البيض البلدي سعرًا يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة من المزرعة إلى المستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

بالنسبة للكتاكيت، تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 40 و55 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت ساسو ما بين 13 و14 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر إلى حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة.

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