تراجع كبير في سعر الفراخ اليوم الأحد 13-4-2025 داخل بورصة الدواجن

شهد سعر الفراخ اليوم الأحد 13-4-2025، تراجعا ملحوظا داخل بورصة الدواجن ومحلات التجزئة بالأسواق، وذلك نتيجة لقلة الإقبال على الشراء وزيادة المعروض، حيث وصل سعر الكيلو إلي 78 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها.

ولم يتأثر سعر الفراخ اليوم بزيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، وخالقت جميع التوقعات، ويعرض الموجز آخر تحديث طرأ على سعر الفراخ اليوم داخل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 78 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها أى انخفضت حوالى 20 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 68 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

سعر الفراخ الساسو

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 210 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 94 إلى 100جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60و 70جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد

انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر ل 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 144 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

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