تراجع كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 27-4-2025 داخل بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 27-4-2025، تراجعا ملحوظا داخل محلات التجزئة وبورصة الدواجن، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو.

يحرص الموجز على تقديم باقة من الخدمات للمتابعين، ويأتي على رأسها متابعة حركة بورصة أسعار السلع، ومنها أسعار الدواجن، ووفقا لما أعلنته بورصة الدواجن سجلت أسعار الفراخ اليوم الأحد الأرقام التالية.

أسعار الفراخ والبط اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المزرعة نحو 78 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر البيع للمستهلكين داخل المحلات والأسواق ما بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو الواحد، بانخفاض قدره جنيهين للكيلو مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

كما تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة 78 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع في الأسواق والمحلات بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو، ليواصل سعر الساسو الهبوط بنفس وتيرة الفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

كما بلغت أسعار الفراخ البلدي، حوالي 118 جنيهًا في آخر تحديث للأسعار اليوم الأحد، وسط استقرار نسبي مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الديك الرومي اليوم في السوق المحلية، حيث تراوح سعر الكيلو بين 120 و135 جنيهًا، مع استمرار اعتماد السوق المصرية على الاستيراد لتغطية الطلب، نظرًا لقلة الإنتاج المحلي، الذي يتراوح وزن الديك الرومي فيه بين 6 إلى 12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

كما استقرت أسعار البط اليوم الأحد، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 100 إلى 130 جنيهًا، ويُقدر عدد المربين في قطاع البط بنحو 50 إلى 60 ألف منشأة، من ضمنها 20 شركة كبرى.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد استقرت اليوم في السوق المحلية، حيث تراوح سعر الكتكوت بين 41 و42 جنيهًا، وسط حجم استهلاك محلي من الدواجن البيضاء يبلغ نحو 150 ألف طن شهريًا، فيما سجل كيلو الأوراك 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض 120 جنيها للكرتونة.

اقترب سعر البيض البلدي من 125 جنيها للكرتونة.

اقرأ أيضا:

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15-4-2025 داخل بورصة الدواجن والمحلات

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 ببورصة الدواجن