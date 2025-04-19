أسعار الفراخ والبط اليوم السبت 19 أبريل 2025.. هبوط حاد

أسعار الفراخ اليوم.. شهدت أسواق الدوجن في مصر، اليوم السبت 19 أبريل 2025، تحركا لافتاً في الأسعار، مع تسجيل الفراخ البيضاء تراجعا جديدا ، ويعرض الموجز أسعار الفراخ اليوم ببورصة الدواجن والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 98 جنيها، في حين يُباع للمستهلك بسعر 97 جنيها للكيلو، أما الفراخ البلدي بلغ سعر الكيلو في المزارع 119 جنيها، بينما تراوح سعر البيع في الأسواق ما بين 125 إلى 132 جنيها للكيلو، وذلك حسب جودة المعروض.

أسعار البانيه والأجنحة

وفيما يخص منتجات الدواجن المجهزة، بلغ سعر كيلو البانيه نحو 200 جنيه، وسجل كيلو الأوراك ما بين 90 إلى 95 جنيها، بينما استقرت سعر أجنحة الدجاج عند 70 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم

أما أسعار البط، فتراوحت على النحو التالي: البط البلدي ما بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو، والبط المسكوفي من 110 إلى 120 جنيها، والبط المولار ما بين 90 إلى 100 جنبها، والفرنساوي بين 80 إلى 90 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الحمام اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الطيور الأخرى، تراوح سعر زوج الحمام البلدي ما بين 150 إلى 200 جنيه، بينما سجل زوج الحمام الزاجل ما بين 200 إلى 250 جنيها، والسمان ما بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتاكيت تحافظ على الثبات ، وسوق التربية يترقب قرارات الأعلاف

لم تُسجل أسعار الكتاكيت اليوم تغييرات تُذكر، حيث استقرت أسعار الكتكوت الأبيض من الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا، فيما حافظ الكتكوت البلدي والهجين على نطاقهما المعتاد، ما يؤكد حالة الترقب المسيطرة على السوق مع انتظار أي تحرك في أسعار مدخلات الإنتاج.

أسعار البيض اليوم

أما بالنسبة لأسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض ما بين 154 إلى 158 جنيها، في حين تراوحت كرتونة البيض الأحمر بين 156 إلى 160 جنيها، بينما جاءت أسعار كرتونة البيض البلدي متقاربة ما بين 154 و158 جنيها.

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