الدولار يتخطى الـ 50 جنيه من جديد.. آخر تحديث للعملة الخضراء اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم.. شهد ارتفاعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وسط استمرار التقلبات في سوق الصرف وترقب المتعاملين لأي تغييرات اقتصادية قد تؤثر على قيمة الجنيه المصري.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار اليوم نتيجة لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من جانب المستوردين والمستثمرين، إلى جانب العوامل العالمية التي تؤثر على حركة الدولار أمام العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم

وتحرص البنوك على تحديث أسعار الصرف على مدار اليوم وفقًا لحركة العرض والطلب، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمتعاملين في السوق.

كما يراقب المستثمرون والمحللون أي قرارات قد تصدر عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المواطنون هذا الارتفاع بحذر، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والتضخم، في ظل محاولات الدولة لضبط سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار اليوم بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وزاد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.64 جنيه للشراء، ونحو 50.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وقفز سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.77 جنيه للشراء، ونحو 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وزاد سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع.

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