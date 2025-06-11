المعدن الأصفر بكام.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، أصبح من الضروري متابعة سعر الذهب بشكل يومي لمعرفة اتجاهات السوق، سواء كنت ترغب في الشراء أو البيع أو حتى الاستثمار طويل الأجل.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

اليوم، يُعتبر سعر عيار 21 من المؤشرات التي تعكس حالة السوق، حيث يُساهم في تحديد توجهات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، لذا، فإن متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وخلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 11-6-2025، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 11-6-2025 وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل عيار 24 نحو 5337.25 جنيه للبيع، و5308.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 دون إضافة سعري الدمغة والضريبة، نحو 4892.5 جنيه للبيع، و4866.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا في الأسواق وطلبًا من المستثمرين إلى 4670 جنيهًا للبيع، و4645 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

فيما حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 4002.75 جنيه للبيع، و3981.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وارتفع سعر الذهب عيار 14 ليصل عند مستوى 3113.25 جنيه للبيع، و3096.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 12 في أسواق الصاغة، نحو 2668.5 جنيه للبيع، و2654.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل ارتفاعًا جديدًا بقيمة 120 جنيه، حيث سجل نحو 37360 جنيهًا للبيع، و37160 جنيهًا للشراء، مقارنة بسعره بمنتصف التعاملات والذي حقق نحو 37240 جنيهًا للبيع، و37080 جنيهًا للشراء.

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