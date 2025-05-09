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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو يعاود الارتفاع في المنتصف

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. يشهد سعر الذهب محليًا وعالميًا بالدولار تقلبات مستمرة متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على حركة التداول في البورصات الدولية. 

ويُعد سعر الذهب اليوم أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية والتضخم، مما يجعله محور اهتمام الأسواق المالية حول العالم.

سعر الذهب اليوم

ووفقًا لآخر التحديثات، تتغير سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 9-5-2025 بناءً على تحركات سعر الأوقية (الأونصة) بالدولار في الأسواق العالمية، والتي تتأثر بأسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى قوة الدولار، ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

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ويتابع المستثمرون والمتداولون أسعار الذهب عالميًا بشكل دقيق لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية. 

ويحرص العديد من المواطنين على متابعة تحديث أسعار الذهب اليوم لتحديد أنسب وقت للشراء أو البيع، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار، وتابعونا لمعرفة آخر المستجدات حول أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة، والتوقعات المستقبلية لحركة الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

واستقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 4730 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو5394الى5417
سجل سعر الذهب عيار 22               4944الى4965
سجل سعر الذهب عيار 21           4720الى4740
سجل سعر الذهب عيار 18        4045الى4062
سجل سعر الذهب عيار 14            3146الى3160
سجل سعر الذهب عيار 12              2697الى2708
سجل سعر الاونصة                        3324$الى3324$
سجل سعر الجنيه الذهب                  37760الى37920

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