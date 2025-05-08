تراجع أسعار العملات اليوم الخميس في ختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسواق الصرف اليوم حالة من التراجع الملحوظ مساء الخميس الموافق 8-5-2025، في أسعار عدد من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات المشهدين الاقتصادي المحلي والعالمي.

ويأتي تراجع أسعار العملات اليوم في إطار التحركات اليومية لسعر الصرف، والتي تتأثر بعدة عوامل، من بينها حجم المعروض من العملات، ومعدلات الطلب، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية وسعر الدولار في البنوك الكبرى.

أسعار العملات اليوم

وسجلت بعض أسعار العملات اليوم الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتعاملات الأمس، بينما واصلت عملات أخرى أداءها الضعيف وسط تذبذب واضح في الأسعار، ويهتم المواطنون المصريون بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة وحركة التجارة.

من جانبهم، أرجع خبراء اقتصاديون تراجع أسعار العملات اليوم إلى تحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، إلى جانب بعض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم استقرار السوق النقدي.

وفيما يلي الموجز يرصد لكم أحدث أسعار العملات اليوم الخميس 8 مايو 2025 الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك وشركات الصرافة، بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.56 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وانخفض سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 57.07 جنيه، والبيع عند 57.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وهبط مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.48 جنيه، والبيع عند 13.51 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.76 جنيه، والبيع عند 13.80 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.83 جنيه، فيما جاء البيع 165.31 جنيه.

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