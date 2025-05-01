أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه داخل البنوك

خيم الاستقرار على سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025، داخل الأسواق المصرفية، بالتزامن مع عطلة البنوك بمناسبة عيد العمال، وذلك بعد تراجعه خلال التعاملات المسائية أمس، حيث هبط سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويحرص الموجز على متابعة حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم، وفقا للتحديثات التي تعلنها شاشات البنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.74 جنيه للشراء ونحو 50.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.74 جنيها للشراء ونحو 50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد حوالي 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل وهبط سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بينما وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 50.74 جنيه للشراء ونحو 50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 57.84 جنيه للبيع، و57.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.93 جنيه للبيع، و67.68 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 13.55 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.95 جنيه للبيع، و165.57 جنيه للشراء.

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