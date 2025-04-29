تراجع سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الخضراء تحديثًا جديدًا منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29-4-2025، مسجلًا تراجعًا طفيفًا في البنوك وشركات الصرافة.

وعكس تراجع سعر الدولار الآن تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلي، مدفوعًا بزيادة العائدات من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سعر الدولار الآن

وتزامن تحديث سعر الدولار الآن مع استقرار في الأداء الاقتصادي المحلي وجهود البنك المركزي لضبط السيولة النقدية ودعم العملة الوطنية، كما أن تحركات الدولار عالميًا، نتيجة لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية أو تطورات الأسواق المالية الدولية، ساهمت في التأثير على سعر الصرف في السوق المصري.

ويأتي تراجع سعر الدولار الآن ليخفف الضغوط على المستوردين والمستثمرين الذين يعتمدون على الدولار لتلبية احتياجاتهم، مما قد يؤدي إلى تحسين نسبي في أسعار السلع والخدمات المستوردة.

ومع استمرار التغيرات اليومية في سوق الصرف، يحرص المواطنون والشركات على متابعة تحديثات سعر الدولار الآن أولًا بأول، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد القرارات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصلت له سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.75 جنيه للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.75 جنيه للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.76 جنيه للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.76 جنيه للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.75 جنيه للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.76 جنيه للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وهبط سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.75 جنيه للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.75 جنيه للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

التباين يخيم على أسعار العملات اليوم الأحد بختام تعاملات البنوك

مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمنتصف التعاملات