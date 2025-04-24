سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 داخل البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 مقابل الجنيه، داخل البنوك مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأمس، تزامنا مع أجازة البنوك بمناسبة عيد تخرير سيناء.

وتبحث قاعدة عريضة من العملاء بشكل لحظي عن سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك المحلية وشركات الصرافة لما يمثله من أهمية قصوى في الاقتصاد.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم الموجز تحديثاً لحظيا عن سعر الدولار في مصر اليوم الخميس الموافق 24 ابريل 2025، وفقا لاخر تحديث عرضته شاشات البنوك المصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.89 جنيه للشراء و 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

سجل الدولار في بنك QNB مصر 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 50.90 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس 50.90 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي مصر

سجل الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي مصر 50.90 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 58 جنيها للشراء و 58.25 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.68 جنيها للشراء و67.87 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61.88 جنيها للشراء و62 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وانخفض سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري عند 35.93 جنيه للشراء 36 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند 13.56 جنيها للشراء ونحو 13.60 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم عند 166.15 جنيها للشراء ونحو 166.66 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.85 جنيها للشراء ونحو 13.89 جنيها للبيع.

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